Количество пенсионеров на учете в ПФР снизилось почти на 1 млн человек за 2021 год

Фото: Максим Платонов

За период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года количество пенсионеров, находящихся на учете в Пенсионном фонде России, снизилось на 970 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ПФР.

Это стало максимальным снижением с начала 1990-х годов. Однако в данный показатель не были включены получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее. Их около 2,7 млн человек. Без них на учете в ПФР насчитывается чуть больше 42 млн пенсионеров.

В России число пенсионеров начало сокращаться с 2019 года в связи с поэтапным увеличением пенсионного возраста. Тогда по итогам года их стало меньше на 319 тысяч человек. В 2020 году снижение составило 569 тысяч. На это повлияла пандемия коронавируса. По словам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа рейтингового агентства АКРА Дмитрия Куликова, снижение численности пенсионеров привело к экономии для бюджета в 110—220 млрд рублей в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru

В начале марта Госдума приняла закон о предоставлении правительству права оперативно повышать пенсии. Кабмин сможет устанавливать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом «О государственной социальной помощи», принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.



Дарья Акимова