Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Новые Известия», Bellingcat* и Postimees

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам изданий «Новые Известия», израильских СМИ «Девятый канал» и «Вести Израиля», белорусского «Еврорадио», эстонской газеты Postimees, а также расследовательской группы Bellingcat*. Об этом сообщает «РИА Новости».

Их адреса есть в универсальном сервисе РКН. Отмечается, что их наличие в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Всего в среду было заблокировано более 30 ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.

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Ранее Генпрокуратура РФ ограничила доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*. Сообщается, что такие меры были приняты в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР.

Также Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram, принадлежащую компании Meta, в реестр запрещенных сайтов. Согласно информации сервиса ведомства по проверке блокировок в РФ страниц и сайтов, доступ к сайту Instagram.com ограничили по требованию Генпрокуратуры от 11 марта



* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента



Максим Кокунин