Дмитрий Конов покидает должность председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг»

Фото: Роман Хасаев

Пресс-центр СИБУРа сообщил об изменениях в структуре управления компанией. Согласно распространенной компанией информации: «Дмитрий Конов покидает должность председателя Правления ПАО «СИБУР Холдинг», а также выходит из состава Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», Правления ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО «СИБУР».

После проведения всех необходимых корпоративных процедур полномочия правления ПАО «СИБУР Холдинг» перейдут совету директоров холдинга и правлению ООО «СИБУР» — управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг».

«Организационные изменения реализуются с учетом включения Дмитрия Конова в санкционные списки ЕС и Великобритании и направлены на повышение устойчивости бизнеса СИБУРа как одной из самых динамично развивающихся компаний мировой нефтегазохимии», — пояснили в компании причины изменений в структуре управления компанией.