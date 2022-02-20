В Татарстане на подготовку будущих приемных родителей выделят 2,6 млн рублей

Министерство образования и науки Татарстана объявило два тендера на оказание услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на общую сумму 2,6 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Один из них рассчитан на 1,6 млн рублей для желающих из Казани. Предполагаемое количество обучающихся — 200 человек. В учебный план программы подготовки входят введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители, этапы развития ребенка, его адаптация, особенности полового воспитания и др. Оказать услугу необходимо до 20 декабря 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Другой тендер предполагает обучение желающих из различных районов Татарстана за 1 млн рублей. Принять участие могут жители Альметьевского, Бугульминского, Бавлинского, Ютазинского, Лениногорского, Азнакаевского и других районов республики.

Заявки на участие принимаются до 4 марта. Подрядчика определят 10 марта.

В этом месяце стало известно, что в 2022 году в республике обеспечат жильем 600 детей-сирот. В общей сложности жилье получат 697 татарстанских семей.

Диана Жиленкова