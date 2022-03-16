КАМАЗ локализует выпуск грузовиков поколения К5 в январе 2023 года

КАМАЗ планирует полностью локализовать производство грузовиков пятого поколения к январю 2023 года, что позволит приступить к их производству без участия иностранных партнеров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.



Начальный объем выпуска будет небольшим. КАМАЗ решил сосредоточиться на производстве грузовиков поколения К3, свернуть выпуск К4 и ускорить локализацию К5 после того, как российский рынок покинула германская Daimler Truck AG. Тогда у автогиганта возникли сложности с производством грузовиков поколений К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz.

В марте планируется выпуск примерно 530 грузовиков К4 и К5. В апреле планируется производство грузовиков К5, однако они ограничены запасами комплектующих.

Фото: realnoevremya.ru

Компания КАМАЗ до конца марта планирует перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Решение принято в связи с тем, что компания столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций. Теперь КАМАЗ не может выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins из США, коробкой передачи ZF и топливной аппаратурой Bosch из Германии.

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Маргарита Головатенко