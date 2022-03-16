Ак Барс Банк подключился к выдаче поручительств Гарфонда РТ без предоставления финансовых документов
Ак Барс Банк присоединился к механизму выдачи поручительства Гарантийного фонда РТ для субъектов малого и среднего бизнеса без повторного андеррайтинга. Данный механизм реализован также АО «Корпорация МСП».
Это сокращает срок принятия решения о предоставлении поручительства до трех дней и упрощает процесс рассмотрения заявки, поскольку дополнительный анализ кредитоспособности заемщика не требуется.
Максимальная сумма поручительства составляет 25 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита.
Воспользоваться кредитом под поручительство Гарантийного фонда РТ могут предприниматели из Татарстана. Для этого нужно обратиться в отделения Ак Барс Банка.
ПАО «АК БАРС БАНК»
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