В Казани ветеран труда переедет из аварийного дома в новую квартиру на этой неделе

84-летняя жительница аварийного дома №30 по улице Полевой в Казани, ветеран труда Гульфира Валеева переедет в благоустроенную квартиру в жилом комплексе «Салават купере» до конца этой недели, сообщили в исполкоме города.



Жительница подавала заявление в администрацию Кировского и Московского районов для оформления документации в конце прошлого года, но процедура затянулась. После проведения проверки и вмешательства мэра Казани сотрудников исполкома привлекли к ответственности.

Дом 30 по ул. Полевой признали аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. 14 жилых помещений подлежали расселению, девять из них были в собственности граждан, пять — в муниципальной собственности. По состоянию на сегодня жители 12 квартир получили ключи от новых благоустроенных квартир в ЖК «Салават купере». Квартира, в которой проживает Гульфира Валеева, находится в муниципальной собственности.

Следком Татарстана начал проверку по факту неудовлетворительных условий проживания ветерана труда. Сообщалось, что она живет в доме, где нет горячей воды, а в подъезде рухнул потолок.

Маргарита Головатенко