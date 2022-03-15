Евросоюз ввел санкции против Абрамовича и Эрнста

Евросоюз официально ввел в действие новый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится на сайте Евросовета.

В санкционный список попали российский бизнесмен Роман Абрамович, предприниматель Герман Хан, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Также ограничительные меры ввели в отношении главы Рособоронэкспорта Александра Михеева и главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Фото: ru.wikipedia.org (на фото Роман Абрамович)

В общей сложности санкции распространяются на 15 физических и девять юридических лиц, передает RT.

Вчера власти Австралии ввели санкции против 33 российских бизнесменов и ближайших членов их семей. Помимо Абрамовича, в список попали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель правления «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и другие.



Диана Жиленкова