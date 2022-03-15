В Евросоюзе не стали устанавливать запрет на поставки икры и водки из России

Евросоюз принял решение не устанавливать запрет на импорт икры и водки из России в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом свидетельствует опубликованное Еврокомиссией сообщение.

— Данный пакет санкций направлен на то, чтобы лишить Россию доступа к предметам роскоши ЕС, — цитирует Еврокомиссию ТАСС.

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Ранее Евросоюз ввел в действие ограничение на торговлю с РФ товарами из железа и стали, а также запрет на поставки ряда предметов роскоши. Речь идет о дорогих автомобилях, парфюмерии, алкоголе, бытовой технике и одежде.

На прошлой неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против России. По его словам, речь идет об ограничительных мерах, которые привели к падению российского рубля на 40%.

Диана Жиленкова