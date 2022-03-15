Евросоюз ввел в действие запрет на поставки в Россию предметов роскоши

Европейский союз ввел в действие ограничение на торговлю с Россией товарами из железа и стали. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

Кроме того, установлен запрет на поставки в Россию ряда предметов роскоши. Речь идет о дорогих автомобилях, парфюмерии, алкоголе, бытовой технике и одежде.

В документе уточняется, что ограничения распространяются на товары стоимостью более €300 за единицу. Для автомобилей и мотоциклов установлена предельная стоимость в €50 тысяч и €5 тысяч соответственно, передает ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также сегодня Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, предпринимателя Германа Хана, гендиректора Первого канала Константина Эрнста и некоторых других россиян. Всего ограничительные меры распространяются на 15 физических и девять юридических лиц.

Диана Жиленкова