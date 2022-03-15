Лавров оценил выбор Казани в качестве молодежной столицы ОИС

На церемонии инаугурации Казани как молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС) на 2022 год выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Мероприятие прошло сегодня в Москве.



— Выбор Казани в качестве молодежной столицы ОИС является ярким свидетельством взаимного настроя на дальнейшее наращивание дружеских связей на подлинно равноправных взаимных началах. Не сомневаюсь, что руководство Татарстана блестяще справится с этой функцией и успешно осуществит все намеченные планы. В целом хочу сказать, что Татарстан и столица Татарстана — город Казань, древний город Казань являют собой пример сосуществования религий, культур, традиций, причем древних традиций, и пример сочетания уважения наследия предков и быстрого молниеносного освоения самых современных технологий. Я думаю в этом залог успеха развития любой страны, и мы очень рады, что Татарстан является одним из бесспорных лидеров российских регионов в развитии внешних связей на подлинно демократических взаимовыгодных началах, — заявил Лавров.

Он пообещал, что Министерство иностранных дел РФ окажет всяческую поддержку в осуществлении Казанью функций молодежной столицы ОИС.

По словам главы МИД РФ, диалог между Россией и ОИС поступательно продвигается по всем направлениям, открываются новые перспективы для совместного приложения усилий, в том числе по парламентской линии в гуманитарной сфере.

— Свой вклад в общую работу продолжает вносить и наращивать группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» под руководством Рустама Нургалиевича Минниханова, — отметил Лавров.

Он обратил внимание, что подавляющее большинство мусульманских стран — «давние, добрые международные партнеры нашей страны».

— Нас объединяет приверженность развитию межгосударственного сотрудничества на принципах равноправия, взаимного учета интересов и озабоченности. Мы последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационной самобытности народов мира, их естественного права сами определять пути своего развития, — сказал Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказывала, что в связи с проведением церемонии намечена насыщенная программа мероприятий, способствующих «укреплению дружеских отношений между молодежью наших стран, которые исповедуют как ислам, так и другие монотеистические религии, созданию условий для сотрудничества, совместной работы и истинной солидарности».

В ноябре 2021 года президент Татарстана объявил, что Казани был присвоен статус молодежной столицы стран ОИС — 2022. За время существования проекта разные города и страны удостаивались этого статуса — турецкий Стамбул, иранский Шираз, малайзийская Путраджая, марокканский Фес, катарская Доха. О том, какие мероприятия столица Татарстана представит гостям и участникам проекта, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина