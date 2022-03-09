Инаугурация Казани как столицы ОИС пройдет в Москве 15 марта

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

15 марта в Москве состоится инаугурация Казани как молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС) на период 2022 года, участие в церемонии примет министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает ТАСС.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в связи с проведением церемонии планируется насыщенная программа мероприятий, способствующих «укреплению дружеских отношений между молодежью наших стран, которые исповедуют как ислам, так и другие монотеистические религии, созданию условий для сотрудничества, совместной работы и истинной солидарности».

В церемонии примут участие представители федеральных, региональных органов государственной власти, общественных, молодежных, научных организаций, а еще послы государств — членов ОИС.

В ноябре прошлого года Минниханов объявил, что Казани был присвоен статус молодежной столицы стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) — 2022. За время существования проекта разные города и страны удостаивались этого статуса — турецкий Стамбул, иранский Шираз, малазийская Путраджая, марокканский Фес, катарская Доха. Теперь на очереди Казань. О том, какие мероприятия столица Татарстана представит гостям и участникам проекта, читайте в материале «Реального времени».



Маргарита Головатенко