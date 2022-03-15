Цены на кондитерские изделия в России вырастут на 20-30%

Фото: Максим Платонов

С 15 марта в России поднимаются цены на кондитерские изделия на 20-30% в среднем. Производители уже уведомили об этом крупные торговые сети. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех ретейлеров.

По словам ретейлеров, сладости российского производства могут подорожать больше, чем зарубежного. Причина при этом не называется. Однако некоторые производители объясняют это увеличением себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне введенных против России санкций. По словам гендиректора кондитерской фабрики Faretti Глеба Козлова, за прошедшие 10 дней сахарная пудра подорожала на 82%, какао — на 60%, фруктовые и сливочные начинки — на 30% и 90% соответственно, формы для выпечки — на 100% и более. Все эти товары были импортными и не имели российских аналогов.

По словам представителя торговой сети «Верный», с 1 апреля компания Mondelez, куда входят бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, Milka, Picnic, «Воздушный» и другие, уже второй раз за год хочет поднять цены на 15-20%, Mars — на 10%. Дистрибутор Ferrero Rocher уже предупредил о подорожании на 20%, KDV («Чио Рио») с начала этого года запросила увеличение закупочных цен на 67%, ГК «Черноголовка» (Fantola, «Савинов») — на 20%, «Акконд» («Птица дивная») — на 17-20%.

Фото: Максим Платонов

Цены на сладости в России, особенно на шоколад и конфеты, уже поднимались 1 декабря 2021 года. Так, тогда бренды «Акконд», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Коркунов» сообщили о росте цен на продукцию в диапазоне от 5 до 20%. Это было связано с увеличением цен на ингредиенты (сахар, патоку, какао, фундук), горюче-смазочные материалы и упаковку.

Дарья Акимова