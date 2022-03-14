Слуцкий: в Европе заменить российские нефть и газ на 100% невозможно

В Европе заменить российские нефть и газ какими-либо другими аналогами на 100% невозможно. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий.

В качестве примера он привел катарский газ и алжирские углеводороды. Однако они, по словам депутата, не могут восполнить потребности Европы в нефти и газе даже наполовину.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Слуцкий отметил, что Европа «начинает прозревать и понимать», что она втянута США и блоком НАТО «в совершенно вывихнутую, лишенную здравого смысла игру», передает RT.

Недавно Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, который устанавливает запрет на импорт нефти и энергоресурсов из России. Данную инициативу поддержали 414 членов палаты, 17 человек выступили против.



Диана Жиленкова