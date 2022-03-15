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Замглавы МИД Рябков: Россия не намерена сворачивать контакты с США

14:04, 15.03.2022
Замглавы МИД Рябков: Россия не намерена сворачивать контакты с США
Фото: mid.ru

Россия не намерена сворачивать контакты с США, они продолжаются. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Москва надеется, что через какое-то время Вашингтон поймет, что необходимо продолжать обсуждение вопросов стратегической стабильности, пишет «РИА Новости».

Фото: mil.ru

В начале марта Рябков выразил уверенность, что отношения России и США «оттолкнутся от дна», после чего начнут выправляться. Но для этого нужна политическая воля Запада, особенно США. Он отмечал, что Россия, несмотря на глубокий кризис в отношениях, все же готова к работе с США по вопросам безопасности и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Татьяна Леухина
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