Рябков заявил, что отношения России и США «оттолкнутся от дна»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность, что отношения России и США «оттолкнутся от дна», после чего начнут выправляться. По его словам, для этого нужна политическая воля Запада, особенно США.

— То, что мы наблюдаем в последние дни, — это беспрецедентная экономическая, политическая, информационная атака на Россию. Вновь подтверждается, что нас не слышали раньше, а сейчас просто заткнули уши, — приводит слова Рябкова ТАСС.

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Вчера замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страна не окажется в изоляции, поскольку об этом свидетельствует реальная жизнь. По его мнению, стабилизировать ситуацию смогут только новые правила, а не «размахивание санкционной булавой».



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Диана Жиленкова