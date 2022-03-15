ЦБ приостанавливает покупку золота у банков

Банк России в условиях роста спроса населения на золото приостанавливает его покупку у кредитных организаций с 15 марта, сообщает регулятор.

Отмечается, что спрос на покупку физического золота в слитках со стороны населения объясняется в том числе отменой уплаты НДС при совершении таких операций.

«В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — сказано в сообщении.



Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который выводит из-под НДС продажу драгоценных металлов в слитках физическим лицам. Согласно документу, не подлежит налогообложению реализация драгоценных металлов в слитках физическим лицам. Предполагается, что действие этой нормы распространится на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

В Минфине РФ считают вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации. По словам главы министерства Антона Силуанова, американская валюта является более волатильной и подвержена рискам разного рода. Поэтому она не может составлять достойную конкуренцию драгоценным металлам.

Маргарита Головатенко