Прокуратура обязала исполком Казани устранить дефекты на проезжих частях в Вахитовском районе

Прокуратура Вахитовского района Казани обязала исполком принять меры по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия на проезжих частях улиц Курашова, Айвазовского и Товарищеской, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Ведомство провело проверку после обращения жителя города. ОГИБДД УМВД России по Казани в связи с неудовлетворительным содержанием проезжей части возбудил дело об административном правонарушении.

Исполкому выдали соответствующее предписание, однако недостатки до сих пор не устранили. В адрес руководителя исполкома внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

В Балтасинском районе прокуратура обязала власти очистить от снега общественные пространства. В ходе проверки выяснилось, что местными властями не были организованы очистка и вывоз снега с территории набережных Салкын Чишмэ и реки Шошма, а также из парка Воинам Отечества в поселке городского типа Балтаси.

Маргарита Головатенко