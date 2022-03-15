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Прокуратура обязала исполком Казани устранить дефекты на проезжих частях в Вахитовском районе

12:14, 15.03.2022 3
Прокуратура обязала исполком Казани устранить дефекты на проезжих частях в Вахитовском районе
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Вахитовского района Казани обязала исполком принять меры по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия на проезжих частях улиц Курашова, Айвазовского и Товарищеской, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ведомство провело проверку после обращения жителя города. ОГИБДД УМВД России по Казани в связи с неудовлетворительным содержанием проезжей части возбудил дело об административном правонарушении.

Исполкому выдали соответствующее предписание, однако недостатки до сих пор не устранили. В адрес руководителя исполкома внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

В Балтасинском районе прокуратура обязала власти очистить от снега общественные пространства. В ходе проверки выяснилось, что местными властями не были организованы очистка и вывоз снега с территории набережных Салкын Чишмэ и реки Шошма, а также из парка Воинам Отечества в поселке городского типа Балтаси.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    сейчас тоже все в бюджет будет упираться
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  • Анонимно 15 мар
    Амирхана Еники в Вахитовском районе дороги ужасные.
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    Анонимно 15 мар
    Думаю в этом году их починят!
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