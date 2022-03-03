В Балтасинском районе прокуратура обязала власти очистить от снега общественные пространства

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Балтасинского района Татарстана провела проверку исполнения законодательства по вопросам надлежащего содержания автомобильных дорог и общественных территорий в период активного образования льда и таяния снега. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ходе проверки выяснилось, что местными властями не были организованы очистка и вывоз снега с территории набережных Салкын Чишмэ и реки Шошма, а также из парка Воинам Отечества в поселке городского типа Балтаси.

В адрес руководителя исполкома Балтасинского городского поселения ведомство внесло представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к ответственности. Акт прокурорского реагирования пока находится на стадии рассмотрения.

Фото: vk.com/public113610369

В Бугульме утром 24 февраля возле дома 10 на улице Циолковского снег упал с крыши на детей. Мальчик 2015-го и девочка 2019 годов рождения пострадали. Бугульминская городская прокуратура начала проверку по данному факту.

Дарья Акимова