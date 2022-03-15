В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим и пятью пострадавшими

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения» после ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла 13 марта на автодороге Набережные Челны — Сарманово. 18-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Skoda Kodiaq.

Фото: pixabay.com

Водитель отечественной легковушки, имевший стаж вождения менее месяца, погиб на месте происшествия. Еще пять человек пострадали, среди них — двое детей 2009 и 2016 годов рождения. Сейчас они госпитализированы с различными травмами.



Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.



В Казани днем 11 марта машина скорой помощи попала в ДТП. Медики везли ребенка и его маму в ДРКБ. Все, кто был в машине, пострадали: трое медиков и пациент с мамой. Следком возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования оказанию медпомощи.



Татьяна Леухина