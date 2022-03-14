К концу недели в Татарстане потеплеет до +1 градуса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидается потепление. К выходным в республике воздух прогреется до +1 градуса, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Во вторник, 15 марта, в Татарстане ночью ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег, в отдельных районах со слабой метелью. На дорогах гололедица.

Ночные температуры 15 марта опустятся до -9... -14 градусов, при прояснениях до -19 градусов. Днем в Татарстане ожидается от -5 до -10˚С.

В среду и четверг, 16 и 17 марта, в республике существенных осадков не ожидается. Ночью и утром синоптики прогнозируют от -13 до -19 градусов, а при прояснениях до -24°С. Дневные температуры составят от -3 до -10 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Значительно потеплеет в Татарстане к концу недели. В пятницу и субботу, 18 и 19 марта, синоптики прогнозируют умеренно-морозную погоду и небольшой снег. Ночью похолодает до -13... -18 градусов. Днем ожидается от -4 до +1 градуса.



Как сообщили в Гидрометцентре РТ, сегодня днем в республике наблюдается снег. В полдень температуры составили 0... -5 градусов, а на востоке опустились до -9°С.

Как рассказывал «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, скоро холода отступят. По его прогнозу, положительные температуры в Татарстане могут установиться уже в середине второй половины декады марта — то есть ближе к 20-м числам месяца.



Татьяна Демина