Мединский: переговоры с Украиной проходят ежедневно в видеоформате

Фото: посольство России в Белоруссии

Российско-украинские переговоры проходят ежедневно в видеоформате. Об этом сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, данный формат значительно экономит время и средства. Мединский отметил, что обсуждения проходят без выходных.

— Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач, для мирного будущего России, — приводит слова главы российской делегации ТАСС.

Сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в российско-украинских переговорах взята техническая пауза до завтрашнего дня. По его словам, перерыв организован для проведения дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений.

Диана Жиленкова