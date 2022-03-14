Следком возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ЛНР

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Дела возбуждены по ст.356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

По данным ведомства, обстрелы производились 13 и 14 марта по 12 населенным пунктам ДНР и ЛНР, в том числе по таким городам, как Донецк, Горловка, Докучаевск, Волноваха, Мариуполь и др.

Фото: sledcom.ru

В результате обстрелов были повреждены и разрушены 78 жилых домов, ранения получили 10 мирных граждан, передает ТАСС.

Также сегодня Следком возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей после обстрела Донецка украинскими войсками. По данным ведомства, сегодня был применен тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом при обстреле объектов гражданской инфраструктуры. Погибли 23 человека, в том числе дети.

Диана Жиленкова