Приставы в Татарстане за два месяца взыскали по долгам более 3 млн рублей
В Татарстане судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД за два месяца провели 28 рейдов по выявлению должников при помощи аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». В ходе рейдов с татарстанских должников взыскали более 3,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по РТ.
По налоговым платежам с жителей республики взыскали почти 880 тысяч рублей, по административным штрафам ГИБДД — почти 830 тысяч рублей, по алиментам в пользу несовершеннолетних детей — почти 40 тысяч, по иным исполнительным производствам — более 1,5 млн рублей.
С начала года приставы арестовали за долги 43 транспортных средства, 17 из которых поместили на штрафстоянку.
Подобные рейды будут продолжаться, жителям Татарстана рекомендовано своевременно погашать долги. Приставы имеют право наложить арест на имущество за долги более 3 тысяч рублей, напомнили в УФССП РФ по РТ.
В 2021 году в Татарстане приставы взыскали 16 млрд рублей. Количество исполнительных документов, поступивших на исполнение, увеличилось на 7%, а число исполнительных производств, находившихся на исполнении, составило почти 3 млн.
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