Приставы в Татарстане за два месяца взыскали по долгам более 3 млн рублей

Фото: УФССП РФ по РТ

В Татарстане судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД за два месяца провели 28 рейдов по выявлению должников при помощи аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». В ходе рейдов с татарстанских должников взыскали более 3,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по РТ.



По налоговым платежам с жителей республики взыскали почти 880 тысяч рублей, по административным штрафам ГИБДД — почти 830 тысяч рублей, по алиментам в пользу несовершеннолетних детей — почти 40 тысяч, по иным исполнительным производствам — более 1,5 млн рублей.

С начала года приставы арестовали за долги 43 транспортных средства, 17 из которых поместили на штрафстоянку.

Фото: realnoevremya.ru

Подобные рейды будут продолжаться, жителям Татарстана рекомендовано своевременно погашать долги. Приставы имеют право наложить арест на имущество за долги более 3 тысяч рублей, напомнили в УФССП РФ по РТ.

В 2021 году в Татарстане приставы взыскали 16 млрд рублей. Количество исполнительных документов, поступивших на исполнение, увеличилось на 7%, а число исполнительных производств, находившихся на исполнении, составило почти 3 млн.

Маргарита Головатенко