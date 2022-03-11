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Центробанк запретил брать комиссию за выдачу наличной валюты

23:38, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Центробанк запретил брать комиссию за выдачу наличной валюты
Фото: cbr.ru

Центробанк запретил кредитным организациям взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте. Запрет будет действовать до 9 сентября текущего года.

Уже получившие комиссию банки в период с 9 марта должны вернуть ее обратно. Возврат необходимо осуществить в течение трех дней с момента получения заявления от клиента.

Фото: pixabay.com

Кроме того, выдача наличной валюты со счетов, которые были открыты до 9 марта, проводится в долларах США согласно курсу кредитной организации, передает ТАСС.

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому в Россию перестанут поставлять долларовые банкноты. Так, документом устанавливается запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США или американскими физлицами долларовых банкнот руководству РФ или любому лицу, находящемуся на российской территории.

Диана Жиленкова
Экономика

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