Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для бизнеса

Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для бизнеса. Он будет действовать с сегодняшнего дня и по 10 сентября 2022 года.

— Юридические лица — резиденты и индивидуальные предприниматели — резиденты могут получить наличными доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США, и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена, — объяснили в регуляторе.

Юрлица и ИП, которые относятся к нерезидентам, во время действия нового порядка не смогут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро. Остальные валюты они смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи, сообщает пресс-служба Центробанка.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Остальные условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых компаниями и ИП по состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются, добавили в регуляторе.

Напомним, Центробанк на ближайшие полгода, с 9 марта по 9 сентября, установил новый порядок операций с наличной валютой. Так, банки временно перестанут продавать наличную валюту гражданам. Однако если она есть на руках, то поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина