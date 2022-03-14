КАМАЗ рассматривает возможность введения неполной рабочей недели в качестве антикризисной меры

КАМАЗ рассматривает несколько вариантов антикризисных мер в условиях санкций, в их числе введение неполной рабочей недели, однако эту меру введут лишь в случае крайней необходимости, сообщил руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.



Он отметил, что российская экономика находится под сильным давлением — останавливаются производственные процессы, годами выстроенные цепочки поставок рушатся. КАМАЗ в этих условиях чувствует себя стабильно, однако автогигант тоже вынужден подстраиваться под новые условия.

По словам Афанасьева, предприятие должно быть готово к любому сценарию, в том числе к значительному снижению спроса на грузовики. Он отметил, что маркетологи пока не прогнозируют такого сценария, но ситуация меняется очень динамично.

— Мы ничего не скрываем и прямо говорим о трудностях и проблемах, с которыми может столкнуться компания в это непростое время, отметил руководитель пресс-службы предприятия.

Фото: realnoevremya.ru

Компания КАМАЗ до конца марта планирует перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Такое решение принято в связи с тем, что компания столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций.

Маргарита Головатенко