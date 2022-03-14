Минниханову представили импортозамещающие лекарственные разработки в Татарстане

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил АО «Татхимфармпрепараты». На предприятии ему представили импортозамещающие разработки в сфере фармпроизводства, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



Президенту представили совместную разработку АО «Татхимфармпрепараты» и Казанского государственного медицинского университета — субстанцию (пептид), или «технологическую платформу» для дальнейшего производства лекарственных препаратов, например, для ранозаживляющего геля, гемостатического материала.



В числе импортозамещающих препаратов — «Такролимус» и «Феломика» (применяется в трансплантологии), «Абиратерон» и «Капецитабин» (для лечения онкозаболеваний), «Митотан» (противоопухолевый препарат).

Также имеется собственное производство средств индивидуальной защиты и медицинского зонда. Президенту представили медицинские изделия, производимые резидентами Медицинского промышленного парка — анализаторы, реагенты и расходные материалы для клинических анализов.

Президент поручил руководителям профильных министерств внести предложения по мерам поддержки производителей лекарств в том числе на федеральный уровень.

Номенклатура лекарственных препаратов АО «Татхимфармпрепараты» — 131, из них 60 входят в перечень жизненно необходимых важнейших препаратов, цены на которые регулируются государством. Предприятие работает в штатном режиме. На ближайшие несколько месяцев оно в полном объеме обеспечено сырьем, компонентами и расходными материалами.

Фото: пресс-служба президента РТ

Минниханов в субботу заявлял, что одна из основных задач, которые ставят перед собой на сегодняшний день власти всех уровней, в том числе в Татарстане, — решение задач социально-экономического характера в условиях санкций.

Он отмечал, что как на федеральном, так и на региональном уровнях принимаются меры, направленные на поддержку отраслей экономики и субъектов МСП, формирование новых логистических и производственных цепочек, а еще на расширение импортозамещения.

Маргарита Головатенко