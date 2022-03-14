УФСБ по Татарстану предупредило жителей о провокациях из-за политической обстановки на Украине

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

Управление ФСБ России по Татарстану предупредило жителей республики о провокациях на фоне политической обстановки на Украине.



Так, с иностранных сервисов электронных почтовых ящиков стало распространяться больше сообщений о ложных угрозах терроризма в отношении жизненно важных региональных объектов.

Дополнительно увеличилось количество звонков с мобильных номеров, которые принадлежат украинским операторам сотовой связи. Цель таких звонков — сбор данных о военнослужащих Вооруженных сил РФ. Еще в звонках звучат призывы к участию и проведению несанкционированных митингов и шествий в Татарстане.

Как сообщили в УФСБ по РТ, массовые звонки и рассылки электронных сообщений используются деструктивно настроенными проукраинскими силами, чтобы распространить фейки, дискредитирующие российскую армию, а также чтобы завербовать граждан России, в том числе жителей РТ.

— УФСБ России по РТ призывает граждан региона не поддаваться на различного рода провокации, тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из различных источников, и сообщать в правоохранительные органы о случаях размещения в сети Интернет или на иных ресурсах публикаций, целью которых является организация несанкционированных митингов, сбор сведений о военнослужащих российской армии или сотрудников силовых ведомств России, — сказано в сообщении службы.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ. Ее цель — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Это планировалось снять на камеры и передать западным журналистам.

Маргарита Головатенко