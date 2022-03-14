Кадыров прокомментировал данные украинской разведки: «Мы в Гостомеле»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на сообщение украинской разведки о его возможном местонахождении на Украине. Кадыров заявил, что уже находится в Гостомеле.



— На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились? — приводит RT сообщение Кадырова в Telegram.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео с Кадыровым. Украинские СМИ со ссылкой на разведку сообщали, что запись сделана на территории страны. Глава Чечни заявил, что разведку Службы безопасности Украины (СБУ) обучают по устаревшей методике, поэтому она «хромает»:

— Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. А может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? — написал он.

Вчера Кадыров заявил, что подразделения чеченских силовиков находятся «в непосредственной близости» от Киева.

Маргарита Головатенко