С начала спецоперации на Украине более 1,7 млн беженцев прибыли в Польшу

С начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли более 1,7 млн беженцев. Такие данные приводит пограничная охрана республики.

За последние сутки в Польшу прибыли 62,7 тысячи граждан Украины, что почти на 2% меньше по сравнению с предыдущим днем (63,9 тысячи человек). Отмечается, что беженцы нередко пользуются услугами специальных пунктов. Всего их в Польше 30, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Вчера сообщалось, что российские власти распределили в Татарстан более тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Больше всего вынужденных переселенцев примут Белгородская, Воронежская, Курская и Ростовская области, Крым, Краснодарский и Красноярский края.



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Диана Жиленкова