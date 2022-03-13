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Центробанк Багамских островов запретил операции с российскими компаниями, которые попали под санкции Запада

21:58, 13.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Центробанк Багамских островов запретил операции с российскими компаниями, которые попали под санкции Запада
Фото: Максим Платонов

Центробанк Содружества Багамских Островов установил запрет на проведение операций с компаниями и организациями из России, против которых ввели санкции США и ряд других стран Запада из-за ситуации на Украине.

Как уточнили в ЦБ, запрещается осуществлять операции с лицами, организациями или компаниями, которые находятся под санкциями и связаны с Россией и Белоруссией.

Запрет распространяется на организации, владеющие лицензией или разрешением на работу на территории Багамских островов, передает ТАСС.

Накануне американская электронная платежная система PayPal сообщила, что с 18 марта все электронные кошельки жителей России будут заблокированы. Владельцев кошельков призвали вывести остаток средств со своих счетов до указанной даты, чтобы минимизировать возможные дальнейшие сбои обслуживания.

Диана Жиленкова
Общество

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