Центробанк Багамских островов запретил операции с российскими компаниями, которые попали под санкции Запада

Фото: Максим Платонов

Центробанк Содружества Багамских Островов установил запрет на проведение операций с компаниями и организациями из России, против которых ввели санкции США и ряд других стран Запада из-за ситуации на Украине.

Как уточнили в ЦБ, запрещается осуществлять операции с лицами, организациями или компаниями, которые находятся под санкциями и связаны с Россией и Белоруссией.

Запрет распространяется на организации, владеющие лицензией или разрешением на работу на территории Багамских островов, передает ТАСС.



Накануне американская электронная платежная система PayPal сообщила, что с 18 марта все электронные кошельки жителей России будут заблокированы. Владельцев кошельков призвали вывести остаток средств со своих счетов до указанной даты, чтобы минимизировать возможные дальнейшие сбои обслуживания.



Диана Жиленкова