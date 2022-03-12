США ввели санкции против Володина и Зюганова

США ввели санкции против спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и главы КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом заявили в американском Минфине.

По данным ведомства, ограничительные меры также введены в отношении бизнесмена Виктора Вексельберга. В частности, заблокированы его самолет и яхта, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org (на фото — Вячеслав Володин)

Ранее стало известно, что США вводят санкции против 12 депутатов Госдумы, задействованных в признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также ограничительные меры предприняты в отношении жены и взрослых детей пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.



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Диана Жиленкова