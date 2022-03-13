МЧС России доставило более 330 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса за двое суток

Фото: Максим Платонов (архив)

Сотрудники МЧС России доставили более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины за двое суток, сообщает «РИА Новости».



Три колонны МЧС России из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров 11 и 12 марта доставили груз в районы Украины и Донбасса, в которых наблюдается наиболее сложная обстановка. Грузы формируют ежедневно в Белгородской и Ростовской областях, а еще в Крыму.

Продукты питания и предметы первой необходимости доставляют в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Вчера из Казани для жителей Донецкой и Луганской народных республик был отправлен конвой с гуманитарным грузом массой более 81 тонны.

В Минобороны сообщили, что гуманитарная ситуация в отдельных городах Украины достигла катастрофических масштабов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко