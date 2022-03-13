Минобороны опубликовало видео уничтожения командного пункта ВСУ снарядом «Краснополь»
Минобороны России опубликовало видео с уничтожением артиллерией командного пункта украинских войск, сообщает RT.
На кадрах с беспилотника запечатлено точное попадание высокоточного снаряда «Краснополь» артиллеристов ВС России.
Объективным контролем зафиксировано точное попадание снаряда в командный пункт и полное уничтожение одиночной цели.
Минобороны России опубликовало видеозапись удара российских боевых вертолетов Ка-52 по бронетехнике Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Авиационные удары выполнялись парами с малых и предельно малых высот.
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