Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ Украины вертолетами Ка-52

Фото: кадр видео / Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видеозапись удара российских боевых вертолетов Ка-52 по бронетехнике Вооруженных сил Украины.



По данным ведомства, ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Авиационные удары выполнялись парами с малых и предельно малых высот, сообщает «РИА Новости».

На кадрах показан полет вертолетов Ка-52, оснащенных неуправляемыми реактивными снарядами и управляемыми ракетами «Вихрь». Затем демонстрируется полет ударных вертолетов над населенным пунктом и запись с прицелов, наносящих урон неуправляемыми ракетами по украинской колонне на дороге.

Вчера сообщалось, что в рамках спецоперации России на Украине ликвидировали еще 82 объекта ВСУ. За последние сутки в воздухе были сбиты три беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар ТБ-2». В общей сложности с начала спецоперации уничтожено 3 346 военных объектов Украины.

Минобороны России опубликовало карту украинских территорий, перешедших под контроль ВС РФ и сил Донецкой и Луганской народных республик. Судя по карте, военные Украины утратили контроль над населенным пунктом Волноваха. Российские военные вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка.

Маргарита Головатенко