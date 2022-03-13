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BCAA приостановило сертификаты летной годности для самолетов российских компаний

06:19, 13.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
BCAA приостановило сертификаты летной годности для самолетов российских компаний
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов авиакомпаний из России, зарегистрированных на Бермудах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу BCAA.

Практически все эксплуатирующиеся Россией суда иностранного производства проходили регистрацию в реестрах Бермудских Островов либо Ирландии. Вопрос о переводе гражданского флота иностранного производства под юрисдикцию РФ давно обсуждался на правительственном уровне.

В заявлении ВСАА указано, что санкции в связи с санкциями ведомство больше не может осуществлять надзор за безопасностью полетов российских воздушных судов. Приостановление вступает в силу с 13 марта.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера президент Сербии Александар Вучич рассказал, что страна сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада. По его словам, решение будет принято через несколько дней, так как в настоящее время жители страны купили билеты на пять-шесть дней вперед. Он добавил, что будет осуществляться один рейс в день вместо двух сейчас.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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