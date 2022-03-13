BCAA приостановило сертификаты летной годности для самолетов российских компаний

Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов авиакомпаний из России, зарегистрированных на Бермудах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу BCAA.



Практически все эксплуатирующиеся Россией суда иностранного производства проходили регистрацию в реестрах Бермудских Островов либо Ирландии. Вопрос о переводе гражданского флота иностранного производства под юрисдикцию РФ давно обсуждался на правительственном уровне.

В заявлении ВСАА указано, что санкции в связи с санкциями ведомство больше не может осуществлять надзор за безопасностью полетов российских воздушных судов. Приостановление вступает в силу с 13 марта.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера президент Сербии Александар Вучич рассказал, что страна сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада. По его словам, решение будет принято через несколько дней, так как в настоящее время жители страны купили билеты на пять-шесть дней вперед. Он добавил, что будет осуществляться один рейс в день вместо двух сейчас.

Маргарита Головатенко