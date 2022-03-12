Вучич: Сербия сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада

Фото: Максим Платонов

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что страна сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, решение будет принято через несколько дней, так как в настоящее время жители страны купили билеты на пять-шесть дней вперед. Он добавил, что будет осуществляться один рейс в день вместо двух сейчас.

Вучич также отметил, что количество рейсов из Турции в Россию в 30 раз выше, чем из Сербии. Однако к ним не предъявляется претензий. То же самое касается и арабских стран, откуда полеты в Россию совершаются в 15—20 раз чаще.

Фото: pixabay.com

После начала спецоперации РФ на Украине европейские страны начали закрывать небо для российских самолетов. Россия применила зеркальные меры.

Дарья Акимова