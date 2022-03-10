Новости спорта

01:23 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в овертайме

22:35, 10.03.2022
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в овертайме
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Пятая игра серии первого раунда Кубка Гагарина прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 4:3 ОТ.

В составе казанской команды отличились Артем Галимов, Дмитрий Кателевский, Кирилл Панюков. Победный гол в дополнительное время забил Стивен Кэмпфер.

Фото: ak-bars.ru

Следующий матч состоится в субботу, 12 марта, в Балашихе.

Во вторник «Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Игра состоялась в Балашихе. Несколькими днями ранее казанский клуб уступил омичам. Матч в Балашихе завершился со счетом 0:2.

Диана Жиленкова
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также