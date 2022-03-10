«Ак Барс» обыграл «Авангард» в овертайме
Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Пятая игра серии первого раунда Кубка Гагарина прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 4:3 ОТ.
В составе казанской команды отличились Артем Галимов, Дмитрий Кателевский, Кирилл Панюков. Победный гол в дополнительное время забил Стивен Кэмпфер.
Следующий матч состоится в субботу, 12 марта, в Балашихе.
Во вторник «Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Игра состоялась в Балашихе. Несколькими днями ранее казанский клуб уступил омичам. Матч в Балашихе завершился со счетом 0:2.
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