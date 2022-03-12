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Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем

14:59, 12.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Предыдущий их разговор состоялся 10 марта. Тема обсуждения — российская спецоперация на Украине. Как отмечала пресс-служба Кабмина ФРГ, французский и немецкий коллеги заявили Путину, что разрешить эту ситуацию необходимо путем переговоров Москвы и Киева.

Фото: wikimedia.org

9 марта российский президент проводил разговор с Шольцем, в котором, помимо хода спецоперации, был затронут вопрос организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан Украины.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина
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