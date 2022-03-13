Татарстан потратит 346 млн рублей на строительство центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске
На строительство центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске из бюджетных средств Татарстана потратят 346 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.
- Строительство Центра культурного развития в Елабуге планируется на перекрестке проспекта Мира и улицы Марджани. На его строительство республика предусмотрела 180 млн рублей;
- На строительство Центра культурного развития в Зеленодольске по улице Королева выделили 166 млн рублей.
Средства выделяются на текущий год. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Заявку можно подать до 18 марта, итоги подведут 22 марта.
Планы по возведению в Елабуге Центра культурного развития были озвучены еще годом ранее. Здание планируется возвести в рамках реализации нацпроекта «Культура». В центре будет располагаться школа искусств с эстетическим, художественным и музыкальным направлениями, многоцелевой зрительный зал на 197 мест, кафе на 48 посадочных мест и танцевально-гимнастический зал. В учреждении будет современное оборудование, экраны, музыкальные инструменты. Подобного центра в городе пока нет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым