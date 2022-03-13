Татарстан потратит 346 млн рублей на строительство центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На строительство центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске из бюджетных средств Татарстана потратят 346 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Строительство Центра культурного развития в Елабуге планируется на перекрестке проспекта Мира и улицы Марджани. На его строительство республика предусмотрела 180 млн рублей;

На строительство Центра культурного развития в Зеленодольске по улице Королева выделили 166 млн рублей.

Средства выделяются на текущий год. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Заявку можно подать до 18 марта, итоги подведут 22 марта.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Планы по возведению в Елабуге Центра культурного развития были озвучены еще годом ранее. Здание планируется возвести в рамках реализации нацпроекта «Культура». В центре будет располагаться школа искусств с эстетическим, художественным и музыкальным направлениями, многоцелевой зрительный зал на 197 мест, кафе на 48 посадочных мест и танцевально-гимнастический зал. В учреждении будет современное оборудование, экраны, музыкальные инструменты. Подобного центра в городе пока нет.

Маргарита Головатенко