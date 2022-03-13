На ремонт образовательных учреждений и общежития в четырех районах Татарстана потратят 145,1 млн рублей

ГКУ «Главинвестстрой РТ» объявило тендер на выполнение капитального ремонта в образовательных учреждениях в нескольких районах Татарстана, а также в одном из общежитий на 145,1 млн рублей.



Так, капитальный ремонт необходимо провести в следующих зданиях образовательных учреждений:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шингальчинская средняя общеобразовательная школа» в Нижнекамском районе — на эти цели из общей суммы предусмотрено 9,5 млн рублей;

Лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии имени академика П. А. Кирпичникова в Зеленодольском районе — за 4,2 млн рублей;

Здание ГАПОУ «Мензелинское медицинское училище» в Мензелинском районе. Кроме проведения ремонта, необходимо приобрести оборудование, инвентарь и благоустроить прилегающую территорию. На это предусмотрено 40,2 млн рублей.

Кроме того, подрядчику нужно капитально отремонтировать здание общежития ГАПОУ «Буинское медицинское училище» в Буинском районе. Подрядчик тоже должен приобрести оборудование, инвентарь и благоустроить прилегающую территорию. Сумма капремонта общежития оценивается в 91 млн рублей.

Заявку можно подать до 18 марта, итоги подведут 22 марта.

Маргарита Головатенко