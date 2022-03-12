С начала операции из строя выведен 3 491 объект военной инфраструктуры Украины

За время специальной военной операции из строя выведен 3 491 объект военной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ.



Авиация и ПВО ВКС РФ сбили в воздухе пять беспилотников, два из которых «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У», информирует ТАСС.

Войска Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись на 9 км и овладели двумя населенными пунктами. Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление, сообщили в ведомстве.

Главный центр радиоразведки Вооруженных сил Украины выведен из строя в субботу. Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины 12 марта. Из строя выведены военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.

Маргарита Головатенко