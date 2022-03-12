В Татарстане благоустроят 67 объектов общественной инфраструктуры в 2022 году

В Татарстане в этом году благоустроят 67 объектов общественной инфраструктуры, 27 из которых включены в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Еще шесть — победители конкурса малых городов и исторических поселений.



По федеральному проекту «Чистая вода» построят системы водоснабжения с водозаборным узлом для города Нурлат. К строительству планируют приступить в апреле.

По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нужно расселить 841 жителя. Общая площадь занимаемых ими в настоящее время 324 помещений — 9 627 кв. м.

По национальному проекту «Экология» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» сейчас реконструируют биологические очистные сооружения в Казани. СМР выполнены на 31% от запланированного объема. По федеральному проекту «Чистая страна» ведутся работы по рекультивации Самосыровского полигона в столице РТ. Работы выполнены на 35%.

По нацпроекту «Образование» в Тукаевском районе по федеральному проекту «Современная школа» построят общеобразовательное учреждение на 100 мест. По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» отремонтируют два спортивных зала в школах Апастовского и Бавлинского районов Татарстана. По нацпроекту «Демография» ремонт выполнят в одном из детских садов Казани.

В национальный проект «Здравоохранение» и входящий в него федеральный проект «Модернизация первичного звена» включено строительство 32 медицинских объектов.

По федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» будет построено, реконструировано и капитально отремонтировано десять объектов, крупнейший из них — Театр юного зрителя в Нижнекамске. Работы начаты на трех объектах в Кукморском и Нижнекамском районах.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» благоустроят территории и создадут инфраструктуру для объекта «Тюбетей Тауэр» в Верхнеуслонском районе.

В Казани на строительство второй очереди парка у жилого комплекса «Салават купере» выделят более 500 млн рублей в рамках реализации нацпроекта по формированию современной городской среды. Работы в рамках второй очереди должны завершить до конца ноября 2022 года.

Всего в Татарстане на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 29,4 млрд рублей. Большую часть из них предоставит федеральный бюджет — 19,1 млрд рублей, еще 10,3 млрд рублей добавят из республиканского бюджета.

Маргарита Головатенко