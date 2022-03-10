На строительство второй очереди парка в «Салават купере» выделят более 500 млн рублей

В Казани на строительство второй очереди парка у жилого комплекса «Салават купере» выделят более 500 млн рублей в рамках реализации нацпроекта по формированию современной городской среды. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Территория под строительство второй очереди ограничена улицами Наиля Юсупова, Альфии Авзаловой, Хибинской, а также линией строящихся социальных учреждений: два детских сада и одна школа. Отмечается, что в связи со сложной транспортной ситуацией в районе остро стоит вопрос создания парка в пешеходной доступности от жилых домов.

Целью проекта является организация двух функциональных зон: для проведения мероприятий и отдыха у озера на рельефе. Концепция проекта делит территорию парка на три зоны: зону озера, главную площадь и зону активного отдыха. Кроме того, в этом году уделят внимание организации пространства для проведения массовых мероприятий. Площадь позволит вместить летние ярмарки, а зимой организовывать новогодние праздники.

Работы в рамках второй очереди должны завершить до конца ноября 2022 года. Подать заявку для участия в тендере можно до 17 марта, итоги подведут 21 марта.

Фото: kzn.ru

3 марта в мэрии Казани сообщили, что в микрорайоне «Салават купере» появится новое общественное пространство площадью 6 га. Оно будет включать в себя спортивную и общественную зоны, а также зону отдыха. Объект будет располагаться на пересечении улиц Наиля Юсупова и Альфии Авзаловой. В прошлом году здесь уже проложили инженерные сети, высадили деревья, уложили асфальтобетонное покрытие.

Максим Кокунин