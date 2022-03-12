В Казани в пятницу произошло 4 ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в пятницу, 11 марта, произошло 195 ДТП, четыре из которых — с пострадавшими. В столице Татарстана случилось два столкновения и два наезда на стоящий транспорт.



Девять водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у семи водителей не было прав на управление автомобилем.

В отделы полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани машина скорой помощи вчера днем попала в ДТП. Медики везли ребенка и его маму в ДРКБ. Ребенку требовалась экстренная госпитализация. Машина ехала с включенными спецсигналами. Один из автомобилей не уступил дорогу скорой, в результате чего она перевернулась. Все, кто был в машине, пострадали: трое медиков и пациент с мамой.

После ДТП Следком возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования оказанию медпомощи. Врио начальника ОГИБДД УМВД России по Казани подполковник Никита Жирнов сообщал «Реальному времени», что после столкновения на перекрестке улиц Миннуллина и Тихомирнова в Казани иномарки и машины скорой помощи последнюю отбросило еще на три автомобиля. На перекрестке скорая столкнулась с Ford Mondeo, который ехал на зеленый свет.

Маргарита Головатенко