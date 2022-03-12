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Минобороны показало карту территорий Украины, перешедших под контроль ВС РФ

06:39, 12.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны показало карту территорий Украины, перешедших под контроль ВС РФ
Фото: mil.ru

Минобороны России опубликовало карту украинских территорий, перешедших под контроль ВС РФ и сил Донецкой и Луганской народных республик.

Судя по карте, военные Украины утратили контроль над населенным пунктом Волноваха. Российские военные вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка.

В районе Благодатного части украинских войск попали в окружение. Украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах.

Вчера сообщалось, что в рамках спецоперации России на Украине ликвидировали еще 82 объекта ВСУ. За последние сутки в воздухе были сбиты три беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар ТБ-2». В общей сложности с начала спецоперации уничтожено 3 346 военных объектов Украины.

Маргарита Головатенко
Общество

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