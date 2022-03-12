Минобороны показало карту территорий Украины, перешедших под контроль ВС РФ
Минобороны России опубликовало карту украинских территорий, перешедших под контроль ВС РФ и сил Донецкой и Луганской народных республик.
Судя по карте, военные Украины утратили контроль над населенным пунктом Волноваха. Российские военные вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка.
В районе Благодатного части украинских войск попали в окружение. Украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах.
Вчера сообщалось, что в рамках спецоперации России на Украине ликвидировали еще 82 объекта ВСУ. За последние сутки в воздухе были сбиты три беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар ТБ-2». В общей сложности с начала спецоперации уничтожено 3 346 военных объектов Украины.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым