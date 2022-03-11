Байден сообщил об отправке американских военных к границам России

Американские военные отправлены к российским границам, США намерены принять ответные действия на любой шаг России в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне, сообщил лидер США Джо Байден.

По его словам, в Латвию, Эстонию, Румынию и другие государства отправлены 12 тысяч американских военных. США будут защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса.

Фото: pixabay.com

— Если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство, — приводит слова Байдена «РИА Новости».

Также сегодня американский президент сообщил, что США не намерены воевать с Россией на Украине. По его словам, прямая конфронтация между Североатлантическим альянсом и Россией приведет к третьей мировой войне, которую нельзя допустить.



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Диана Жиленкова