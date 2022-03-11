«Ситимобил» прекратит свою деятельность

Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании. В то же время, сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

Как уточнили в компании, все обязательства перед работниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего закона, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце китайский агрегатор такси DiDi сообщил о прекращении работы в России и Казахстане. Причиной ухода стали меняющиеся рыночные условия и другие вызовы. Агрегатор продолжает работу в странах Латинской Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.



Диана Жиленкова