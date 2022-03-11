В Харькове националисты взорвали корпус Физико-технического института

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Харькове националисты взорвали одно из зданий Физико-технического института. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Он рассказал, что взрыв был устроен с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике. По словам Мизинцева, в результате происшествия под завалами могут оставаться до 50 работников учреждения, передает ТАСС.

Фото: function.mil.ru

Вчера в Минобороны РФ сообщили, что украинские националисты изъяли автобусы, предназначенные для эвакуации граждан. Как уточнили в ведомстве, транспорт использовался в качестве огневых точек.



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Диана Жиленкова