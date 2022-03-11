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В Харькове националисты взорвали корпус Физико-технического института

18:34, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
В Харькове националисты взорвали корпус Физико-технического института
Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Харькове националисты взорвали одно из зданий Физико-технического института. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Он рассказал, что взрыв был устроен с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике. По словам Мизинцева, в результате происшествия под завалами могут оставаться до 50 работников учреждения, передает ТАСС.

Фото: function.mil.ru

Вчера в Минобороны РФ сообщили, что украинские националисты изъяли автобусы, предназначенные для эвакуации граждан. Как уточнили в ведомстве, транспорт использовался в качестве огневых точек.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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